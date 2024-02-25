الدوري الإسباني.. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام إشبيلية

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيله لاعبيه الرسمية لمواجهة لمباراة إشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

اعتمد أنشيلوتي على لاعبيه الشباب لتعويض غيابات نجومه، أمثال جود بيلينجهام وتيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

ويُتوقع أن تكون المباراة صعبة على ريال مدريد في ظل غياباته الكثيرة، بينما سيسعى إشبيلية لاستغلال هذه الفرصة وتحقيق الفوز.

وسيحاول إشبيلية الضغط على ريال مدريد منذ بداية المباراة، من المُتوقع أن تكون المباراة مفتوحة وتشهد العديد من الأهداف.

