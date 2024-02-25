عضو مجلس محامي شمال القليوبية: حريصون على عملية انتخابية تؤكد هيبة النقابة

قال محمد فتح الباب، عضو مجلس نقابة محامين شمال القليوبية، إن انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها خلال أيام قليلة ستتم بإشراف كامل من هيئة قضائية ، وتختص بالإشراف على صناديق الاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة توافقا مع المبادئ القضائية التي قررتها محكمة القضاء الاداري

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أنه يجب على جموع المحامين الحرص على عملية انتخابية تاريخية نزيهة تعيد هيبة وصورة النقابة وتعكس مكانتها المرموقة في المجتمع، وتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن الدولة ستوفر كل الضمانات من أجل إتمام كافة مراحل العملية الانتخابية على أكمل وجه، وحتى تكون تعبيرا حقيقيا عن نبض الجمعية العمومية وإرادتها، مؤكدا أنه لا يوجد سوى الطريق الشرعي لخدمة المحامين وهو الصندوق وأنه سوف يتم تلافي المساوئ التي كانت تصاحب العملية الانتخابية في الماضي بالتزام تطبيق صحيح القانون مشددا علي أن أي عملية انتخابية يجب أن تحرص علي تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين علي المقاعد النقابية المتعددة .

وأكد أن جميع المحامين المرشحين في انتخابات نقابة المحامين قد نجحوا، ولأننا تجمعنا مظلة واحدة هي المحاماة، لذلك كل المحامين الذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي لنقابة المحامين 2024 قد فازوا والجميع قد نجح في خوض السباق ومن سيكلف بعد إعلان النتيجة سيظل محاميا، وعلى جميع المحامين تقديم يد العون والتعاون لمن تحمل المسئولية من أجل المحاماة ومن لم يكلف سيظل محاميا وقد يكلف في الغد ولنبدأ سويا رحلة بناء جديدة لنقابة المحامين المصرية.