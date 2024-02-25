شرم الشيخ تتوج كأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم والمحافظ رجل العام

توج الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش اللواء دكتور خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء بجائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية في العالم " رجل العام" وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة كما جرى تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

جاء ذلك في احتفالية بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى، مساء اليوم الأحد، فى حضور لفيف من رجال الاعمال واعضاء الغرف الفندقية والسياحية وممثلي وزارة السياحة و ورجال الأعمال ومستثمرى جنوب سيناء ولفيف من الصحفيين والاعلاميين ووكالات الانباء المحلية والإقليمية والعالمية , وقنوات التليفزيون المحلية والاقليمية وفي مقدمتهم اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وسها جندي وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وغادة شلبي ، نائب وزير السياحة وضيف شرف الإتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق. كما حضر الاجتماع عدد من السادة قيادات واعضاء الاتحاد الافريقي الآسيوي بقيادة رئيس الاتحاد دكتور حسام درويش ونائب رئيس لجنة الجوائز وزير سياحة سيشل الأسبق الآن انج ورئيس مجلس إدارة ترافل ديلي نيوز العالمية السيد تيودور كوموليس و الخبير السياحي الدولي الدكتور يانس ثيرنهارات والرئيس التنفيذي للاتحاد المستشار دكتور عادل المسلماني والأمين العام للإتحاد اللواء حسام بدر الدين الرئيس الفخري للاتحاد الخبير الفندقي مطيع اسماعيل .

قال الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الافرو آسيوي AFASU ، "إن هذه الجائزة العالمية تأتي تكريماً لكل من ترك بصمته وعمل بإخلاص في صمت لتنمية بلاده ولكل من كان شعاره الإخلاص في حب الوطن لتقديمه بأفضل صورة وتميز في عمله من قيادات و شخصيات ومؤسسات من جميع القطاعات وهذه الجائزة لتكريم كل شخصية قيادية ساهمت بشكل إيجابي في تطوير بلادها والاقتصاد وساهمت في التنمية لوطنها في العالم وإن سر تميز اللواء خالد فودة هو الفكر الخلاق والإبداع والتجدد والتميز في الإدارة الحكومية وتبنيه الأفكار الخلاقة ودعمها والإسراع بتنفيذها لخدمة بلاده ". وعن مدينة شرم الشيخ فقد إستحقت وعن جدارة جائزة افاسو الذهبية لأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم أنها رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة اكثر المدن السياحية امنا وسلاما واكثرها حميمية للسائحين إنها من افضل المدن الرائدة في جميع أنحاء العالم وفازت المدينة بالإجماع بنسبة ١٠٠% من الأصوات وفقًا لمعايير تشمل السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي والصحة والأمن والسلامة. كما أن تحسين الاستدامة وشبكات النقل والتأثير الإجتماعي هي من أهم المعايير الرئيسية التي تتبناها مدينة شرم الشيخ اليوم لزيادة القدرة التنافسية وتحسين عروضها السياحية وتقديم رحلة سلسة وذكريات لا تنسي للسائحين.

وأكد المستشار الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي للإتحاد والخبير الإقتصادي المعروف أن جائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية وضعت لنفسها سقفاً غير محدود، يتخطى مفاهيم الاستمرارية والنجاح التقليدي ليصل إلى مفهوم التأثير العميق في العمل الحكومي والقيادي وقد أسهمت هذه الجائزة خلال فترة قصيرة في إرساء ثقافة التميز والإيجابية والتنافسية بما يعود بالفائدة على الجميع حاضراً ومستقبلاً. وأن شرم الشيخ فازت عن استحقاق بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم. بعد أن خاضت منافسة شرسة مع خمس مدن سياحية عالمية لكن المعايير وخبراء لجنة التحكيم من كل انحاء العالم وعددهم 42 عضوا صوتوا لمدينة شرم الشيخ لتفوز بالجائزة العالمية.

ومن جانبه أكد اللواء حسام بدر الدين الأمين العام للإتحاد أن جائزة AFASU الذهبية لها لجنة تحكيم عالمية دولية اعضاؤها 42 عضوا من جميع انحاء العالم وجميعهم من اعضاء الإتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ولها معايير قاسية وتطبق بدقة و أن جائزة "أفاسو" الذهبية تعتمد على 14 معيارا رئيسيا يشملون: التنمية السياحية، والاقتصادية، والبشرية، والمجتمعية، والاستدامة، والطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، والبنية التحتية المتطورة، والمرافق المستدامة، والإدارة المتميزة، والقيادة الفعالة وقواعد أخري وقد حصل اللواء خالد فودة على التصويت بالإجماع حيث فاز بالجائزة بعد أن قامت اللجنة العليا للجوائز برئاسة السيد الآن أنج وزير سياحة سيشل الأسبق عضو المجلس التنفيذي للإتحاد بتطبيق المعايير على 4 مرشحين للجائزة، بينهم 1 من القارة الأفريقية، واثنين من قارة آسيا، وقائد من اوروبا وتم تصويت اللجنة لصالح معالي اللواء خالد فودة بالإجماع وبجدارة بعد تطبيق كل المعايير دون استثناء على اعماله التنموية الشاملة في محافظة جنوب سيناء.

وقال السيد الآن انج وزير سياحة سيشل الاسبق ونائب رئيس لجنة الجوائز بالاتحاد أن الجائزتين بكل تأكيد تأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها محافظة جنوب سيناء وقائدها اللواء خالد فودة من أجل ترسيخ قواعد التنمية المستدامة سواء في مجالات الإدارة الحكومية والتطوير الإداري والأمن السياحي، أو في تنمية مدينة سياحية رائعة آمنة مثل مدينة شرم الشيخ التي فازت بالجائزة وسط منافسة شرسة مع خمس مدن سياحية عالمية ان الجائزتين تجعلا من قائد التنمية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومن مدينة شرم الشيخ تحت قيادته عنوانًا للتميز والابتكار .

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