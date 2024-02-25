دوري الجمهورية.. شباب المقاولون يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2003 في الفوز على فريق الزمالك بثلاثية نظيفة أحرزها محمد عبد الناصر واحمد ناجي وعبدالله الشحات في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب ، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .

وحرص يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين على حضور المباراة ويرافقه محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الناشئين وهنأ الفريق علي أدائه المتميز وتحقيق الفوز وتمنى لهم دوام التوفيق في المباريات القادمة.

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وأحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.