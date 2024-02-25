نهائى كأس الرابطة.. صلاح خارج تشكيل ليفربول أمام تشيلسى

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسي، وذلك بعد قليل على ملعب "ويمبلى"، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كارباو".

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: إندو، ماك أليستر، جرافينبيرخ.

خط الهجوم: دياز، جاكبو، إيليوت.

وخرج محمد صلاح وداروين نونيز، من تشكيلة ليفربول، الذان لم يتعافيا بعد من الإصابة، ولم يرد اسميهما في قائمة الفريق.

