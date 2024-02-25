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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عمرو جمال يقود فاركو لمواجهة طلائع الجيش

فاركو
فاركو
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أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق فاركو ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره طلائع الجيش، وذلك بعد قليل على ملعب "حرس الحدود"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق فاركو، كالتالى:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
خط الدفاع: احمد البحراوي، رامي صبري، احمد عوض، جابر كامل.
خط الوسط: محمود عماد، سيف العجوز، محمد فخري.
خط الهجوم: وليد علي فرج، عمرو جمال، سيف الدين مالك بخيت.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز السابع برصيد 18 نقطة، حصدها من 12 جولة حقق الفوز خلالها فى 5 جولات وتعادل فى 3 وخسر فى 4 مبارايات، بينما يقع فريق فاركو فى قاع ترتيب "الإيجيبشن ليج" برصيد 6 نقاط، حصدها فى 11 جولة، فاز فى مباراة واحده، وتعادل فى 3 مواجهات وخسر فى 7مواجهات.


 

فاركو طلائع الجيش تشكيل فريق فاركو