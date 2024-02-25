عبد الرحمن نادر: منتخب السلة يضم لاعبين على أعلى مستوى

تحدث عبد الرحمن نادر لاعب المنتخب المصري الأول لكرة السلة ولاعب فريق فونيكس الأسترالي، بعد انضمامه لمنتخب مصر.

قال عبد الرحمن نادر: “أنه من محافظة الإسكندرية ولكن بداية مشواره كانت في أمريكا، حيث شارك مع العديد من الأندية الأمريكية“.

وأضاف: “أنه كان يتم التواصل معه منذ فترة طويلة من أجل انضمام لمنتخب الوطني لكرة السلة ، ولكن كان يحدث أشياء تمنعه من التواجد مثل فيروس كورونا، والآن تم إنهاء كل شيء وسيمثل المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: “أنه تعرف على لاعبي المنتخب المصري لأول مرة ولكنه سعيد كثيرًا بمعرفتهم ويتمنى أن يحققوا نتائج جيدة ومميزة خلال الفترة المقبلة“.

وواصل: “المنتخب المصري يقدم أداء جيد خلال التصفيات الأفريقية وجميع اللاعبين على أعلى مستوى، كما أن المدير الفني للمنتخب تحدث معه وأكد له أنهم يحتاجون إليه خلال الفترة المقبلة ويجب أن يقدم أداء جيد ويبذل قصارى جهده“.

واختتم: “أنه من المتوقع أن ينضم إلى نادي مصري ولكن في المستقبل، حيث إنه كان يلعب مع نادي أسترالي وانتهى عقده ومازال يبحث عن نادي آخر“.