هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 119 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام 1.973 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 5.01%، ليغلق عند مستوى 27,840.86 نقطة، وتراجع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 3.95%، ليغلق عند مستوى 7,544.15 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 5.05%، ليغلق عند مستوى 11,854.27 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.81%، ليغلق عند مستوى 10,403.62 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX SP بنسبة 3.4%، ليغلق عند مستوى 5,830.65 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 4.07% ليغلق عند 34,584.41 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 174.9 مليون جنيه، 174.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 347.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 9.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.8 مليار سهم، من خلال 280.8 ألف صفقة منفذة.