هجمات متبادلة بالمسيرات بين النظام السوري والمعارضة

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" خليل هملو إن عملية إطلاق المسيرات في سوريا دائمًا ما تستغل الأجواء الغائمة من أجل استهداف المناطق الحكومية.

وأضاف "هملو"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، أنه تم تدمير 7 مسيرات من قبل القوات الحكومية السورية، مؤكدًا أن إدخال سلاح المسيرات في العمليات العسكرية السورية من الأمور الجديدة.

وأشار إلى أن المعارضة السورية أكدت أن المسيرات كان هدفها عدد من المواقع الخاصة بقوات الحكومة السورية والقوات الروسية، مضيفًا أن مناطق "ريف حماه" الشمالي تعرضت لعدد من الهجمات بسلاح المسيرات.

ونوه مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن المنطقة بين مدينة حماه وحلب تعرضت لعدد من الهجمات المتبادلة بين المعارضة السورية والقوات الحكومية، حيث أن هذه المناطق أصبحت خالية.

