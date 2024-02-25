الدورى التركى.. تريزيجيه يقود طرابزون سبور لمواجهة أضنه ديمرسبور

يوقود محمود حسن تريزيجيه تشكيل فريق طرابزون سبور، وذلك لمواجهة أضنة ديمرسبور، بعد قليل، على ملعب "شينول جونيش"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى التركي الممتاز.



جاء تشكيل فريق طرابزون سبور كالتالى:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

خط الدفاع : توماس مونييه ـ ستيفانو دنسفيل ـ ميندي ـ إيرين المالي.

خط الوسط : بيرات أوزديمير ـ أوموت جونيش ـ إنيس باردي ـ إدين فيسكا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه ـ إنيس دستان.



ويحتل طرابزون المركز الثالث برصيد 43 نقطة، حيث خاض 26 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 10 مباريات، بينما يتواجد فريق أضنة ديمرسبور فى المركز 12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 32 نقطة.

