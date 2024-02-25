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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بابا الفاتيكان يدعو إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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دعا بابا الفاتيكان إلى حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا يؤدي إلى سلام عادل ودائم، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

ومنذ يومين ، في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا أطلق البابا فرنسيس نداءات السلام العديدة والمبادرات الكثيرة ولم ينس يوماً أن يصلي ويعرب عن وقوفه إلى جانب بلد استُدرج إلى "جنون" الحرب "العبثية".

ومرّ عامان على اندلاع الحرب في أوكرانيا، وليس ثمّ ما يبرر الاعتقاد بأنها ستنتهي قريبا.

ولا ترى أوكرانيا أو روسيا، أو أي من حلفائهما، أرضية مشتركة لتسوية سلمية.

وتصرّ كييف على أحقيّتها في استعادة كافة الأراضي ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وعلى طرد القوات الروسية خارج تلك الحدود.

وعلى الجانب الآخر، لا تزال موسكو ترى أن أوكرانيا بلد غير قانوني، وعليه ستواصل القوات الروسية عملياتها حتى تحقق أهدافها.

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