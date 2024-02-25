ارتفاع ضحايا غرق معدية منشأة القناطر المنكوبة لـ4 متوفين و5 مصابين حتي الآن

انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة رابعة لعامل ليرتفع عدد الجثث التى تم استخراجها لـ4 جثث و5 مصابين تم نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد غرق معدية محملة بالعمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال 4 جثث و5 مصابين حتي الآن وجاري البحث عن مفقودين آخرين.



فيما تكثف القوات البحث عن المفقودين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.