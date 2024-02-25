ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ارتفاع ضحايا غرق معدية منشأة القناطر المنكوبة لـ4 متوفين و5 مصابين حتي الآن

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتشل رجال الإنقاذ النهرى، جثة رابعة لعامل ليرتفع عدد الجثث التى تم استخراجها لـ4 جثث و5 مصابين تم نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، وذلك بعد غرق معدية محملة بالعمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق معدية بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق معدية "الرياح" على متنها من "8 _10" عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة، وجري انتشال اثنين منهم مصابين جري نقلهم إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم انتشال 4 جثث و5 مصابين حتي الآن وجاري البحث عن مفقودين آخرين.


فيما تكثف القوات البحث عن المفقودين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

جثة رابعة استخراجها لـ4 جثث و5 مصابين مستشفي مبارك المركزي شركة مقاولات شهيرة غرق معدية محملة بالعمال بقرية نكلا بعزبة ربيع مركز شرطة منشأة القناطر متنها من 8 10 عمال لمركز شرطة منشأة القناطر لاجهزة الامنية قوات الإنقاذ النهري مديرية امن الجيزة محملة بالعمال محافظة الجيزة مباشرة التحقيقات قوات الانقاذ