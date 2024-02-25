وفاة راهب بدير القديس صموئيل بالمنيا عن عمر يناهز 68 عاما

اعلنت الكنيسه الارثوذكسيه اليوم في بيان رسمي وفاة القمص يوحنا الصموئيلي الراهب بدير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، محافظة المنيا عن عمر يناهز ٦٨ سنة، بعد أن قضى في الرهبنة ٣٨ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٢٠ يونيو ١٩٥٦ بمدينة الأقصر وترهب في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في ١٧ أبريل ١٩٨٦ ، نال درجة القسيسية يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٩٩ والقمصية في ٢٢ مارس ٢٠١٤، ظل ملازمًا ديره منذ دخله، فلم يخرج منه طوال مدة رهبنته، كان أمينًا مدققًا، محبًا لكل الرهبان محبوبًا من الجميع. احتمل الأم المرض بشكر وصبر، حتى نياحته.

أقيمت صلوات تجنيزه بديره أمس بحضور نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ومجمع الآباء الرهبان، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان وأسرته ومحبيه.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص يوحنا الصموئيلي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.