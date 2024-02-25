الدوري الإيطالي.. وليد شديرة يقود فروسينوني لمواجهة يوفنتوس

أعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق فروسينوني، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب إليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل فروسينوني كالتالي:

حراسة المرمي: مايكل شيروفوليني.

خط الدفاع: بول ليرولا، سيموني رومانولي، ميمح أوكولي.

خط الوسط: نادر زورتيا، ماركو بريشيانيني، لوكا مازيتيلي، عبدو هروي، ايمانويلي فاليري.

خط الهجوم: ماتياس سولي، وليد شديرة.

يحتل فريق يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فروسينوني المركز الـ 15 بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.