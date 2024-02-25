بالصور.. وزير العمل يسلم عقود وظائف لذوي الهمم في بورسعيد

سلم حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 150 عقد عمل، اليوم الأحد، لذوي الهمم، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد.

وشهد وزير العمل عرض فيديو عن نشاط مديرية العمل في بورسعيد، وقصص نجاح متدربين وذوي الهمم، كما شاهد فيديو لما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

كما سلم الوزير بجانب عقود عمل ذوي الهمم، شهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بمحافظة بورسعيد، وكذلك جوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

وافتتح وزير العمل في بداية زيارته لبورسعيد معرضًا لخريجي مركز التدريب المهني، ومن المنتظر أن يتفقد عدد من مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما يلتقي بالعاملين بمديرية العمل داخل الديوان العام للمديرية.

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