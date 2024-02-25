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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"انتقام بالرصاص".. قتيل و4 مصابين في إطلاق النار على توك توك بأوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية على 5 أشخاص ووفاة أحدهم وضبط مرتكبى الواقعة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.
كان قد تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عاطل ، 4 مصابين مقيمون بدائرة المركز، وبسؤالهم قرروا أنه أثناء إستقلالهم والمتوفـى مركبة "التوك توك" فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" بإستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "سلاح أبيض "سنجة"، دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة" وأقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المتوفـى قام على إثرها بالإستعانة بالآخرين لإرتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فـى الواقعة فرد محلى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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