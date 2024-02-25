24 جامعة تشارك فى مؤتمر الحاسبات والمعلومات بالقاهرة

شاركت 24 جامعة مصرية فى مؤتمر لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية CSISCC24 بالمجلس الأعلى للجامعات بعنوان "دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة" وكان الراعي البلاتيني للمؤتمر كلية حاسبات ومعلومات عين شمس.

وأفتتح الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر، وشارك في الجلسة الافتتاحية إيمان علي ثروت إسماعيل رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات، و محمد هاشم عبدالعزيز أمين اللجنة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية.

يهدف المؤتمر إلى توفير رؤية واستراتيجيات ومنهجيات مناسبة لبناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري للجمهورية الجديدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، جاءت جلسات المؤتمر في 12 جلسة تحدث فيها حوالى 30 خبير من خبراء التكنولوجيا والصناعة وشركات القطاع الخاص المحلية والدولية لمناقشة وعرض الكثير من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للتحول الرقمي ومنها أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية، والمدن الذكية، والنقل الذكي، والحلول التكنولوجية، والإعلام الرقمي التحول الرقمى ودور الذكاء الاصطناعى فى مجال القطاع الصحى ومشروع حياة كريمة ودور تكنولوجيا المعلومات فى دعم الإقتصاد المصرى و توطين التكنولوجيا.