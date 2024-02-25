"الزراعة" تواصل حملات التفتيش على أسواق اللحوم قبل شهر رمضان

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، قبل شهر رمضان المبارك.

كما واصلت الهيئة عمليات الرقابة على جميع المجازر والتاكد تماما من استيفائها للاشتراطات اللازمة وتقديم كل الدعم لها خاصة خلال الشهر الكريم .

وقررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، فضلاً عن دعمها بالأختام والمادة السرية، وكافة الأدوات اللازمة، وتكثيف حملات التفتيش وضبط الأغذية ذات الاصل الحيواني وغير صالحة للاستهلاك الادمى واحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة .

تجدر الإشارة الى أن وزارة الزراعة تستعد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات أبرزها التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والاسماك والدواجن والألبان ومنتجاتهم وتشديد الرقابة على المجازر بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة وكذلك فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والذي ينطلق أواخر هذا الشهر بمشاركة حوالي 60 عارضا من الوزارة والقطاع الخاص.