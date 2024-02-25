حملات مكثفة لسلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم عن نشاطات الهيئة خلال الفترة من 17 – 23 فبراير.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ، و جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظاً على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 45 حملة تفتيشية موسعة على 322 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن عسل جلوكوز منتهي الصلاحية، نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية (عين جمل، لوز، كاكاو خام).



وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (1100 زجاجة خل ودبس رمان، نصف طن شطة، 140 كجم زبيب).



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



كما تم تنفيذ 22 قرار نيابة، وإعدام 70 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (ياميش، معلبات، مقرمشات، مكسبات طعم، مخبوزات، منتجات ألبان).



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 128 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن ونصف (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، حلوى جافة) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 45 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، الزرقا، دمياط، كفر سعد، كفر البطيخ) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 210 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لانشون، حلويات، خبز، مخلل، زيوت، عصائر مياه غازية، ألبان، أعشاب، بن)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز سنورس، مركز الفيوم ومركز أبشواي، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 665 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ضبط 740 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتحرير 11 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدد 9 محاضر جنحة عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 55 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، مشتول السوق، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 112 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، بن، مشروبات، شوكولاتة، خلطات توابل، وغيرها من المواد الغذائية)، وتحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما تم إعادة المرور على ١١ منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة، وتحرير 1 محضر تنفيذاً لقرار النيابة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 20 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 93 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 133 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (عسل، سناكس، بقوليات، مخبوزات، مصنعات لحوم، منتجات ألبان، أسماك، جبن متنوعة، شيش طاووق) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.



كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 48 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 32 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 54 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم ضبط 602 كجم لحوم ومواد غذائية أخرى يشتبه في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محضر بها.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 9 حملات تفتيشية على عدد 26 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (سوهاج، سوهاج الجديدة، أخميم)، أسفرت تلك الحملات عن إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن شيدر- سلامي مدخن)، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

كما قام الفرع بشن حملة مكبرة على 4 منشآت غذائية مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (حي شرق، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الطب البيطري) أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (لحوم) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة، وتحرير 4 إنذارات إدارة منشأة بدون ترخيص.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 26 حملة تفتيشية على 146 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، شبرا الخيمة، كفر شكر، الخصوص، الخانكة، قها) ، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما تم تنفيذ 2 قرار نيابة في إحدى صوامع القمح بالاشتراك مع لجنة من وزارة التموين في حضور مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 4 حملات تفتيشية على 72 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جبن نباتي الدهن، توابل وخلطات)، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.