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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

إسرائيل: الصفقة المحتملة لن تمنع اجتياح رفح الفلسطينية

العدوان على غزة
العدوان على غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ هيئة البث الإسرائيلية أكدت نقلا عن مسئول أمني، أنّ الصفقة المحتملة في غزة لن تمنع قواتنا من شن عملية برية في رفح الفلسطينية.
وقال التليفزيون الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، مضيفاً أن إطلاق نار استهدفها خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي العبيدية شرق بيت لحم ودير أبو مشعل وأبو قش شمال رام الله وحي المساكن بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

واقتحم بلدة بني نعيم في شرق مدينة الخليل ومخيم العروب في شمالها إضافة إلى قرية صير جنوب جنين.

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