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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات متوسطة من السيارات، وذلك وسط تواجد من ضباط الإدارة العامة للمرور، في الشوارع والميادين لمتابعة الحركة المرورية وتسييرها ورفع أي معوقات.

شهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة في الاتجاه القادم من مناطق وسط المدينة إلى مدينة نصر وطريق العروبة (صلاح سالم)، فيما ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، كما يشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء ازدحاما واسعا.

كما شهدت مناطق كورنيش النيل، ازدحاما متوسطًا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، أما الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فيشهد ازدحاما نسبيا.

كما شهد شارع الهرم كثافات متوسطة من السيارات، وكذلك محور محمد أنور السادات “ترسا سابقا”، فضلا عن شارع فيصل، من المريوطية حتى الكوبري المؤدي إلى الجيزة، وشارع السودان ومنطقة البحوث.

أما طريق الواحات؛ شهد سيولة مرورية، خاصة في المنطقة الواقعة بين أول طريق الفيوم وصولا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، مع تواجد أوناش من المرور لتسيير الحركة المرورية، أما محور 26 يوليو فقد شهد ايضا كثافات متوسطة في الاتجاهين.

ومن جانبها تهيب الإدارة العامة للمرور بالسائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور والتعاون مع رجال المرور لتسهيل حركة المرور وتجنب الازدحامات، لضمان سلامة الجميع وسلامة الطرق.

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