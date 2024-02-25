أبرزها مشاركة «الأوقاف» احتفالية النصف من شعبان.. نشاط محافظ جنوب سيناء خلال 24 ساعة

شهدت مدن شرم الشيخ وطور سيناء وأبو رديس، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأنشطة واللقاءات والافتتاحات والجولات التفقدية لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة، أبرزها المشاركة في الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة العشاء بمسجد الصحابة بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من علماء الدين الإسلامي والشيخ سيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والأجهزة التنفيذية.

تفقد معرض "أهلًا رمضان"

كما تفقد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض اهلا رمضان الذي أقيم بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق بين محافظة جنوب سيناء، ومديرية التموين، والغرفة التجارية بالمحافظة، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض للسلع.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بكميات المواد الغذائية وتنوعها داخل المعرض، كما أشاد بجهود محافظ جنوب سيناء، وحرصه لتوفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال الوزير، إن محافظة جنوب سيناء يتوافر بها كافة السلع الغذائية، ومن المحافظات التي لا تعاني من نقص في السلع الاستراتيجية، حيث يتوافر بها السكر بكميات كبيرة وبسعر لا يتعدى الـ 27 جنيه.

وأكد أن إقبال المواطنين على المعرض يعد خير دليل على التزام العارضين بنسب التخفيض المقررة.

ومن جانبه، قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير التنمية المحلية، لحرصه على متابعة احتياجات المحافظة للسلع الغذائية، مؤكدا أنه جرى افتتاح 6 معارض حتى الآن بالمحافظة، لافتا إلى أن كل معرض يتضمن كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية، واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، مؤكدا استمرار المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

كما حرص الوزير على إجراء جولة تفقدية داخل قطاع السوق التجاري القديم، لمتابعة أعمال التطوير التي شهدها القطاع، ليصبح منطقة سياحية تعبر عن التراث المصري القديم، وقبلة السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %..

وأشار إلى أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، جرى افتتاح 6 منهم، إضافة إلى وجود 28 منفذ تابعين لمديرية التموين "دلتا ماركت" ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، وجميعهم تتوافر بها كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة.

سيارة الخدمة التكنولوجية المتنقلة

تفقد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سيارة الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن.

حيث جهزت السيارة بكل التقنيات الحديثة وكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية واطقم عاملين مدربين علي أعلى مستوي.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين نظم تقديم الخدمات وحوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يسهم في مواجهة الفساد.

جولة سيرًا على الأقدام بالسوق التجاري

كما تجول اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رافقه اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء سيرًا على الأقدام بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ رافقهما الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح من اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء حول أعمال التطوير التي شهدتها منطقة السوق التجاري القديم خلال الفترة الماضية مما جعله من أهم المزارات السياحية التي يحرص السياح من مختلف الجنسيات وكذا المواطنين المصريين المترددين علي شرم الشيخ لزيارة السوق..

وأشاد اللواء هشام آمنة بأعمال التطوير والطفرة الكبيرة التي شهدتها مدينة شرم الشيخ في عهد اللواء خالد فودة وكذا التطوير الشامل الذي شهده السوق القديم مما جعله على رأس الزيارات التي يقوم السائحين والمصريين بزيارتها في مدينة شرم الشيخ..

افتتاح طريق الديوان العام

وفي طور سيناء، افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، طريق الديوان العام، بطور سيناء، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة.

ويبلغ طول الطريق 1 كم متر، يشمل حارتين للمرور بعرض 10 متر لكل حارة، وجزيرة وسطى وأعمال تجميل وأشجار علي جانبي الطريق.

افتتاح مسجد "سعود الجابر"

كما افتتح اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مسجد "سعود الجابر" بحي النصر بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، والشيخ أحمد محمود الجابر، والد الشهيد سعود الجابر رحمه الله

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، تهتم ببناء المساجد، وتحرص على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته المواطنين في حي النصر فرحتهم بافتتاح المسجد، الذي يعد بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها

ووجه المحافظ الشكر إلى الشيخ أحمد محمود الجابر، سعودي الجنسية، لحرصه على بناء المساجد في مدينة طور سيناء إحداهما صدقة على روح والدته المصرية الجنسية، والآخر صدقه على روح نجله الشهيد سعود رحمه الله

على جانب آخر، قال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إنشاء المسجد بالجهود الذاتية، من قبل الشيخ أحمد محمد الجابر، الذي أقامه صدقة على روح نجله سعود الجابر، وتولت وزارة الأوقاف فرشه، وتبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليون جنيه

وأوضح أن المحافظة خصصت لهذا المسجد 900 متر، وتبلغ المساحة صحنه 280 متر، وجرى افتتاحه اليوم في إطار خطة وزارة الأوقاف واهتمامها ببيوت الله مبنى ومعنى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بأبورديس

كما افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بمدينة أبورديس، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتنفيذ والمتابعة، واللواء سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس وإبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين،، ولفيف من القيادات التنفيذية مواطني المدينة

وتفقد محافظ جنوب سيناء، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 20% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، إن هذا المعرض يعد السادس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة حتى الآن، حيث تم افتتاح معرض بالسوق الحضري بمدينة طور سيناء، ومعرض بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، ومعرضين بمدينة دهب إحداهما بمنطقة العصلة، والآخر بمنطقة دهب سكوير، إضافة إلى افتتاح معرض بمدينة أبوزنيمة

وأضاف أنه يجري توفير كافة السلع الغذائية والرمضانية داخل هذه المعارض لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضح أنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض أهلا رمضان في باقي مدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل منافذ السلاسل التجارية والغذائية على مستوى المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة تزامنًا مع قرب شهر رمضان الكريم.

وأكد على تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين، إن المعرض يتضمن كافة السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 حتى 20 %.