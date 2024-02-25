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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأمريكي يجتمع مع رئيسة وزراء إيطاليا أول مارس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلنت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس جو بايدن يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أول مارس القادم ليؤكد لها قوة العلاقات بين البلدين. 

وقالت جان بيير -في تصريح اليوم الأحد- "الزعيمان سيبحثان السبل المشتركة لمعالجة التحديات العالمية، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم إلى أوكرانيا، والحيلولة دون تصاعد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، وبحث التطورات في شمال إفريقيا والتنسيق الوثيق عبر المحيط الأطلنطي".

وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يبحث الرئيس الأمريكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية المسائل المتعلقة برئاسة إيطاليا لمجموعة السبع والتنسيق قبل قمة حلف "الناتو" المزمع عقدها في واشنطن.

الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة وزراء إيطاليا مارس