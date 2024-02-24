نائب رئيس مستقبل وطن يبحث مع أمانتي الإسماعيلية والسويس خطة عمل المرحلة المقبلة

عقد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، اجتماعا تنظيميا مع أمانتي الحزب بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، في مقر الأمانة المركزية بالقاهرة، ضمن سلسلة اللقاءات التنظيمية مع المحافظات كافة والتي انطلقت في السادس من فبراير الجاري لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور؛ النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية.

وقال النائب أحمد عبد الجواد، إن "حزب الأغلبية" مستمر بنفس القوة ويطمح في الوصول لقمة النجاح خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على الكتلة الصلبة التي يمتلكها والتي تعتبر أحد الأدوات المهمة للأمن القومي المصري.

من جانبه قال النائب حسام الخولي، إن العمل في حزب مستقبل وطن يتم بشكل مؤسسي، مشددا على أن المرحلة المقبلة لن تقبل التفريط في النجاحات التي تحققت.

بدوره أثنى النائب عصام هلال، على الجهود التي بذلتها كوادر "مستقبل وطن" خلال الاستحقاق الانتخابي الماضي، مشيدا بالالتزام الحزبي وبالعمل الجماعي.