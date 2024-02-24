برشلونة يسحق خيتافي برباعية في الدوري الإسباني

واصل برشلونة زحفه نحو مراكز الصدارة في الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على مضيفه خيتافي، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتجويك الأولمبي" ضمن الجولة 26 من المسابقة.

افتتح رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، وأضاف جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وعزز فرينكي دي يونج من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 61، واختتم فيرمين لوبيز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما تراجع خيتافي إلى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.