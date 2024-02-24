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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي والزمالك يتأهلان لنهائي كأس سوبر سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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تأهل فريقا  الأهلي والزمالك إلي نهائي كأس سوبر الكرة الطائرة للسيدات ، وذلك بعد فوز الأهلي على الصيد بنتيجة 3-0 وبنفس النتيجة فاز الزمالك على سبورتنج في نصف النهائي .
وسيقام النهائي الذي سيشهد مواجهة قوية بين سيدات الأهلي و الزمالك، يوم الإثنين المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أعلن أمس طرح تذاكر مباريات كأس السوبر للسيدات و الرجال عبر موقع تذكرتي.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت على نفس الصالة أيضا.

المهندس ياسر قمر الأهلي و الزمالك الاتحاد المصري للكرة الطائرة