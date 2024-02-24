المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية بملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز .

يلتقي المقاولون مع المصري البورسعيدي بعد غد الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري.



ومن المقرر أن يغادر المقاولون غدا القاهرة متوجها للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي .

تعادل المقاولون مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي.