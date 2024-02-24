ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

المقاولون
المقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية بملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز .

 

يلتقي المقاولون مع المصري البورسعيدي بعد غد الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري.


ومن المقرر أن يغادر المقاولون غدا القاهرة متوجها للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي .

 

تعادل المقاولون مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي.

المقاولون المقاولون مع المصري محمد عودة