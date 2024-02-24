حبس عاطل وسيدة في حيازة أقراص ترامادول بعين شمس

السبت 24/فبراير/2024 - 06:19 م

قررت نيابة عين شمس حبس عاطل وسيدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة اقراص مخدرة بمنطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام سيدة وعاطل بحيازة مواد مخدرة وترويجها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، سيدة- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (7 ألاف قرص مخدر وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

