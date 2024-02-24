عامل يحاول التخلص من حياته بحبة الغلة بعد مروره بأزمة نفسية

حاول عامل مقيم بمركز سمنود محافظة الغربية، الإنتحار والتخلص من حياته بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال “حبة الغلة” وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقلة الى مستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وإنقاذ حياته.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول"عبدالعزيز.ر..ع.ع"، 28 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية، مصابا بحالة إعياء شديد"إدعاء تناول مادة سامة ولا يمكن استجوابه".



على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبسؤال والده، 56 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان قرر بتناول نجله قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث إصابته، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة، وارسالة لمديرية أمن الغربية جهة الإختصاص.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.