ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إصابة 23 شخصا في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية، حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، عند منطقة مزلقان قلما، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بمنطقة مزلقان قلما بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل وتروسيكل، بمنطقة مزلقان قلما بالطريق الزراعي بالقليوبية، وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص وجرى الدفع بـ 6 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى قليوب لتلقي العلاج.

الطريق الزراعي بالقليوبية اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حادث تصادم اتوبيس مستشفى قليوب وقوع حادث تصادم