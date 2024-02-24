طرح مسلسل "Harry Potter" في 2026

قال ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي لاستديوهات “وارنر بروس”، إن الموسم الأول من السلسلة التلفزيونية “Harry Potter” يصل إلى خدمة البث الرقمي "HBO Max" في عام 2026.

ووفق موقع “فارايتي”، فإنه من المتوقع أن تمتد السلسلة لسبعة مواسم، اقتباسًا مؤلفات الكاتبة البريطانية ج.ك. رولينج، والتي تعتبر من أكثر مبيعات الكتب الخيالية الأكثر على مستوى العالم.

وقال زاسلاف وفق “فارايتي”: "لم نخجل من حماستنا لهاري بوتر"، مشيراً إلى أن الفيلم الأخير في السلسلة كان من إنتاج استديوهات “وارنر بروس” وتم إنتاجه قبل أكثر من 12 عامًا.

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي ممثلين لمسلسل “Harry Potter” التلفزيوني، لكن “وارنر بروس” قالت إنها ستضم طاقمًا جديدًا تمامًا. ومن جانبه، قال دانييل رادكليف، الذي لعب دور البطولة في أجزاء السلسلة الثمانية، إنه لا يبحث عن أي ظهور جديد في السلسلة التلفزيونية.