"الأفروأسيوي" يمنح شرم الشيخ لقب أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم

فازت مدينة السلام شرم الشيخ، بلقب أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم، وذلك بالإجماع من الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ، بنسبة تصويت 100%، كما منح الاتحاد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لقب شخصية العام لتطبيقه معايير التنمية الشاملة بالمحافظة، ومن المقرر أن تقام غدًا الأحد، احتفالية كبرى بشرم الشيخ؛ بحضور وفود من دول العالم ؛ لاختيارها أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

من جانبه قال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء: "إن اختيار مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية آمنة يمكن زيارتها، يبدأ هذا من قوله تعالي: ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩ يوسف﴾، وهذه ليست المرة الأولي ان تحصل شرم الشيخ علي جائزة عالمية، فهي مدينة السلام التي استضافت قادة العالم أجمع في نفس الوقت دون قلق او مخافة، فهي مدينة الأمن التي استضافت شباب العالم دون قلق، فهي مدينة الأمان التي يتجول بها السائحون ليلًا او نهارًا دون خوف، وهي مدينة السحر والجمال فهي القبلة السياحية العالمية التي يستمتع بها السائحون من مختلف دول العالم حيث نظافتها و مقوماتها السياحية الرائعة ودفء طقسها، وموقعها الاستراتيجي وخدماتها اللوجستية المتميزة و فنادقها التي تتلاءم مع مختلف الفئات و الجنسيات، وهذه تعد جائزة أيضًا للجهات الأمنية القائمة علي توفير الأمن و الأمان داخل المدينة.

وأشار مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن حصول اللواء دكتور خالد فوده، على جائزة رجل العام كأفضل محافظ قائد للتنمية من الاتحاد السياحي الأفرو-اسيوي فهذا تكليلًا لجهوده التي نشهد بها جميعًا و نلتمسها بأنفسنا، ومن رأي ليس كمن سمع، منذ قدوم هذا المحافظ الي الاقليم فهو يعمل بشكل طموح مستمر دون ملل وهو قريب من الجميع، يعمل بفكر قائد فريق العمل، وله من الانجازات علي أرض المحافظة العديد و العديد في شتي المجالات.

وتابع: فنحن نشعر بالسعادة والفخر بهاتين الجائزتين، الاولي لمدينة شرم الشيخ لان ذلك طالما ما يثقل من ثقة السائحين في مقصدنا السياحي و يجعلها دومًا واجهة سياحية عالمية، و الثانية حصول اللواء دكتور خالد فوده على هذه الجائزة يعد تكليلا لجهوده الدؤوبة ونحن سعداء لقائدنا علي أرض محافظة جنوب سيناء.

423036614_676329401117419_3210008035275119837_n