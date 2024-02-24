محافظ الجيزة: تخفيضات أكبر الأسبوع المقبل بمعارض أهلا رمضان.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، باكيات العارضين والسلع الغذائية المعروضة وأسعارها ونسب التخفيض عليها، وذلك خلال افتتاح اولي معارض أهلا رمضان بشارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بجوار مدرسة الحسينية، حيث يتضمن المعرض كل ما يحتاجه البيت المصري من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وذلك بتخفيضات تصل اكثر من 30% .

ووعد محافظ الجيزة المواطنين ان الاسبوع المقبل تكون الأسعار مخفضة اكثر من هذا الأسبوع، وطالب محافظ الجيزة كل العارضين تخفيض الأسعار المتواجده اليوم ، ويتيح المعرض طوال فترة عملة كافة أنواء المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، حيث يشارك به العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتنطلق معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة في العمرانية وإمبابة والبدرشين خلال أيام لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.



رافق المحافظ أثناء الافتتاح ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور السكرتير المساعد وهالة غريب مدريرمديرية التموين بالجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ، أحمد صقر رئيس مباحث تموين الجيزه وخالد ابو حجر مدير إدارة التموين بالعمرانية والطالبية.