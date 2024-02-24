البلجيكي "إرين فانديربلانك" يفوز بذهبية بطولة كأس إفريقيا للترايثلون بشرم الشيخ

فاز البلجيكي "إرين فانديربلانك" بالمركز الأول في سباق سبرنت ترايثلون "إيليت" ببطولة كأس إفريقيا، التي يحتضنها خليج نعمة بمدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 25 من نفس الشهر.

وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لرياضة الترايثلون، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لرياضة الترايثلون. وتأتي البطولة تنفيذًا لخطة نشاط الاتحاد المصري للترايثلون للموسم الرياضي 2023 / 2024.

وتشمل البطولة كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس 2024 وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للباراترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكواترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

وأعرب البلجيكي "إرين فانديربلانك" في تصريح له عن بالغ سعادته بفوزه بالمركز الأول، معلقًا: "تحديدا بعد الذي مررت به منذ تسعة أشهر أعتقد أن هذا تغيير كبير بالنسبة لي، أنا سعيد جدا وبخير، لقد كان سباقًا لطيفًا منذ البداية وحتى النهاية؛ لذلك لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة"، ومشيرًا إلى أن السباق القادم سيكون في كوارتيرا البرتغالية (بطولة اوربية) وسيقرر ما سيفعله لنهاية الموسم بناء على النتائج التي سيحققها هناك .

وأكد البلجيكي "إرين فانديربلانك" أن شرم الشيخ مدينة لطيفة لقضاء الإجازات وانها تمتلك فنادق جميلة ورؤية جميلة للبحر لذلك استمتع جدا بوقته هنا ، كما أكد أنه سعيد جدا لخوض هذا السباق ويأمل القدوم إلى هنا العام المقبل.

من جانبه قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" إن إطلاق بطولة الترايثلون من شرم الشيخ يأتي استكمالا لمسيرة النجاح الرياضي الذي تقدمه المدينة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة البارا ترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.

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