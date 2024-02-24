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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد 5 سنوات لعاطل في ترويج الحشيش بالساحل

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5سنوات لمتهم في  حيازة وترويج مخدر الحشيش في منطقة الساحل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلفت معلومات قيام عاطل ترويج المواد المخدرة بمنطقة الساحل.


بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتفتيشه غير بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وزنت كيلو جرام فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.
 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الربح والاتجار الغير مشروع المبلغ مالي حصيلة تجارته والسلاح  بغرض الدفاع عن النفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

المشدد 5سنوات ترويج الحشيش المخدر بالساحل