ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

تعرف على أحداث الرحلة السادسة لمكتب التعليم المسيحي للتكوين والمتابعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحت رعاية  الأنبا بولا مطران الايبارشية زار وفد من مكتب التعليم المسيحي بقيادة الأب أندراوس فوزي مسؤول مكتب التعليم المسيحي وبحضور أعضاء  المكتب  ايمان ناجي ماري عيد والمهندس رامز الأب أندراوس.

حيث شارك أعضاء المكتب الخدام باللقاءات التكوينية  حيث قام الأب أندرواس فوزي بتقديم
لقاء حول مدخل الكتاب المقدس مع عرض فيديو.
ثم بعد ذلك قامت الأخت إيمان بتقديم محاضرة تحت عنوان (مهارة الإبداع والابتكار للدخول إلى  اللقاء).

ومشاركه فعالة من الخدام واعقب ذلك عرض مناهج وكتب مكتب التعليم المسيحي علي الخدام من قبل الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب ثم  ختام اليوم بالصلاه والصور التذكارية شكرا لكل الخدام والأب يوحنا مينا والأخت صباح اقلديوس والأخ إسحق خلف وأمين الخدمة وكل القائمين بالخدمة على استقبالكم وترحيبكم.

أقباط أقباط الإرثوذكس أحداث الرحلة السادسة