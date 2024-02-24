تعرف على أحداث الرحلة السادسة لمكتب التعليم المسيحي للتكوين والمتابعة

تحت رعاية الأنبا بولا مطران الايبارشية زار وفد من مكتب التعليم المسيحي بقيادة الأب أندراوس فوزي مسؤول مكتب التعليم المسيحي وبحضور أعضاء المكتب ايمان ناجي ماري عيد والمهندس رامز الأب أندراوس.

حيث شارك أعضاء المكتب الخدام باللقاءات التكوينية حيث قام الأب أندرواس فوزي بتقديم

لقاء حول مدخل الكتاب المقدس مع عرض فيديو.

ثم بعد ذلك قامت الأخت إيمان بتقديم محاضرة تحت عنوان (مهارة الإبداع والابتكار للدخول إلى اللقاء).

ومشاركه فعالة من الخدام واعقب ذلك عرض مناهج وكتب مكتب التعليم المسيحي علي الخدام من قبل الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب ثم ختام اليوم بالصلاه والصور التذكارية شكرا لكل الخدام والأب يوحنا مينا والأخت صباح اقلديوس والأخ إسحق خلف وأمين الخدمة وكل القائمين بالخدمة على استقبالكم وترحيبكم.