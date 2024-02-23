ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مقرر أممي لـ"القاهرة الإخبارية": قطاع غزة بأكمله أصبح غير قابل للحياة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال بالاكريشنان راجاجوبال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن هناك نقصًا كبيرًا في المياه والمواد الغذائية بغزة، مؤكدا أن القطاع أصبح غير قابل للحياة.

وأضاف المقرر الأممي خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما نحتاجه الآن، هو وقف إطلاق النار بشكل مستدام في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم للسكان وإعادة تأهيل مرافق الحياة بالقطاع، مشيرًا إلى أن حق النقض الأمريكي (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يعوّق أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن تنفيذ آليات ملزمة لبدء التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه يدعم دعوات المنظمات الإنسانية بحشد الجهود لتوفير الملاجئ للسكان والمدنيين في قطاع غزة.

الأمريكي اعادة تأهيل الأمن الدولي القاهرة الاخبارية