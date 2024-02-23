إنقاذ حياة طفلة ابتلعت مسمار بالخطأ في مستشفى الأطفال ببنها

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت مسمار بالخطأ استقر بالرئة.

أجري فريق جراحة الاطفال بالمستشفي جراحة عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت قد ابتلعت مسمار عن طريق الخطأ.

وقال الدكتور محمود البرنس مدير مستشفي أطفال بنها التخصصي إن المستشفي استقبل الطفلة وتبين من التشخيص ابتلاع مسمار عن طريق الخطأ وتدخل فريق طواريء المستشفي واستدعاء طاقم الجراحة بالكامل واستخراج المسمار من المجري التنفسي وخرجت الحالة من غرفة العمليات الي عناية الأطفال للمتابعة بعد إجراء المنظار الجراحي.

ووجه مدير المستشفي الشكر لفريق الطوارئ والجراحة علي سرعة التعامل مع الحالة، مشيرا إلى أن الفريق ضم الدكتور محمد متولي رئيس قسم جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى واخصائي الجراحة الأطباء عماد الدغيدي وعبدالله أحمد وليد محمد ومحمود عيد ومحمد سقساقة وفريق عناية الأطفال الدكتورة سهر فراج أحمد وفريق التخدير الدكتورة ولاء حمدي وفريق التمريض إيمان أيمن ونادية مصطفى.

وأشار إلى أن الجراحة تمت بإشراف مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة.