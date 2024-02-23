ads
السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سكان غزة يتحدون الأوضاع الصعبة ويستخدمون ألواح شمسية لتوليد الكهرباء

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لم يستسلم سكان قطاع غزة للأوضاع الصعبة التي فرضها عليهم الاحتلال، الذي أفقدهم أبسط مكونات الحياة وأصبحوا محاصرين في مدينة رفح الفلسطينية.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان "سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا صعبة في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال".

وبعدما قضت آلة الحرب الإسرائيلية على الأخضر واليابس، لجأ الفلسطينيون لاستخدام الألواح الشمسية، لشحن الهواتف المحمولة، وحاول أحد النازحين أن يعيد شكلا من أشكال الحياة التي غابت عن قطاع غزة، فقام بشراء لوحة شمسية لمساعدتهم على شحن هواتفهم المحمولة.

https://www.youtube.com/watch?v=iKTBNqX8x04

الأوضاع الصعبة الحرب الإسرائيلية توليد الكهرباء