بعد 4 أشهر ونصف على الحرب| قطاع غزة يعاني من المجاعة في ظل حصار الجيش الإسرائيلي

الفطائر الصغيرة ذات اللون البني الداكن بمثابة وجبة.. في شمال قطاع غزة، بعد أربعة أشهر ونصف من الحصار الإسرائيلي، أصبح السكان الآن يعجنون هذا الخبز المصنع بالبذور أو أغذية الحيوانات المطحونة - وهو ما يكفي للبقاء على قيد الحياة. "ليس لدينا خيار آخر، لا يوجد دقيق أبيض"، حسبما يوضح محمد صيام، وهو ممرض يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.



وأضاف: "لا يمكننا سحب الأموال أيضًا، فقد تم تدمير جميع البنوك. لقد انفجرت الأسعار. تتوفر بعض المنتجات، وبعد بضعة أيام، لا يمكننا العثور عليها".



ويواصل محمد صيام: "يجب أن يكون هناك وقف عاجل لإطلاق النار. بدأ الجوع يظهر، فقد الناس الكثير من الوزن. كل يوم، يفقد كبار السن حياتهم لأنهم لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية لأن الطعام غير صحي. نحن نعيش بدون بروتينات طبيعية أو فواكه أو خضروات، لا شيء".



في هذه المنطقة التي لا يزال يعيش فيها حوالي ٣٠٠ ألف فلسطيني، وفقًا للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية من سوء التغذية الحاد، حسبما أفاد برنامج الأغذية العالمي في ١٩ فبراير.



وفي مخيم جباليا للاجئين، شمال مدينة غزة، تصف كايتلين بروكتر، الباحثة في معهد جنيف للدراسات العليا، والتي أمضت عدة سنوات في القطاع وتقوم بجمع شهادات من سكان غزة يوميًا منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، الوضع بقولها "يقوم السكان بجمع الأعشاب والبذور من أي نوع، ويستخدمونها للبقاء على قيد الحياة. ولكن قبل كل شيء، الناس لا يأكلون بشكل طبيعى.. في كثير من الأحيان، يقضون عدة أيام دون تناول وجبة".



وأضاف: "في رفح، في الجنوب، حيث يتركز أكثر من مليون نازح من غزة وحيث لا يتم توزيع المساعدات على نطاق واسع، منذ نوفمبر ٢٠٢٣، "لا يوجد سوى الغذاء في المعلبات.. لقد تم تدمير المحاصيل في الحقول التي دمرتها الجرافات والقصف الإسرائيلي، وتم قتل الدجاج منذ أشهر. ودمر القصف ميناء غزة ومعظم القوارب فلم يعد هناك أسماك".



وتشير السيدة بروكتر إلى أن "التجويع أصبح أسهل جريمة حرب يمكن مقاضاة مرتكبيها لأنه مرتبط بشكل مباشر بالحصار". وقد نددت المنظمتان غير الحكوميتين هيومن رايتس ووتش وأوكسفام باستخدام إسرائيل للمجاعة في غزة كسلاح حرب.



الشاحنات المنهوبة

وبعد مرور أربعة أشهر ونصف، وعلى الرغم من الخطابات الدولية، لا تزال المساعدات ضئيلة، وعالقة على أبواب القطاع. في ٢٠ فبراير، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوجات)، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن ٩٨ شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه وإمدادات أو معدات طبية وأربعة خزانات غاز دخلت خلال النهار لتوفير احتياجات السكان أى احتياجات حوالي ٢.٣ مليون من سكان غزة، وهو ما لا يكفى.



ولا تدخل الحمولات إلا عبر معبرين: رفح من مصر، وكرم أبو سالم من إسرائيل؛ يتم تفتيشها بعناية من قبل الإسرائيليين. وفي الوقت الحالي، "في كيرم شالوم، هناك بضع مئات من الشاحنات المحملة بالبضائع، وفي مصر، هناك الآلاف" في انتظار دخول غزة، حسبما يأسف سكوت أندرسون، نائب مدير العمليات في وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في الجيب.



أما شمال قطاع غزة، حيث لا تزال هناك مناطق قتال نشطة، فهو اليوم معزول عن العالم. منذ بداية شهر يناير، خفضت إسرائيل بشكل كبير التصاريح الخاصة بمسار القوافل عبر نقطة التفتيش التي تفصل جنوب الجيب عن شماله، على طريق صلاح الدين.



ورافقت أوريلي جودار، المنسقة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود، قافلة وقود في ٢٢ يناير كانت متجهة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد عدة محاولات فاشلة خلال الأيام الثلاثة السابقة.



وتقول: "الإسرائيليون، في كل مرة، إما لم يعطوا الضوء الأخضر، أو قبل ثلاث دقائق من إغلاق نقطة التفتيش، لا يرسلون الجرافات لفتح الطريق. وبمجرد تجاوز نقطة التفتيش، في الضواحي المدمرة على أطراف المدينة، هاجم حشد من الشباب السيارتين وشاحنة الوقود. وكان سؤالهم الوحيد هو: أين شاحنات الغذاء والمياه؟.. وكان هؤلاء الناس يتضورون جوعًا".



استأنف برنامج الأغذية العالمي عمليات التوزيع في شمال غزة يومي ١٨ و١٩ فبراير بعد توقف دام ثلاثة أسابيع عقب غارة إسرائيلية على شاحنة تابعة للأونروا. وأعلنت الوكالة الأممية في ٢٠ فبراير تعليق أنشطتها مرة أخرى في هذه المنطقة لعدم تمكنها من ضمان أمن رجالها. وفي غضون يومين، تعرضت شاحنتها للنهب أو إطلاق النار، وتعرض أحد السائقين للضرب. كما تعرضت شحنات أخرى لهجوم من قبل حشود في خان يونس وحول كيرم شالوم. وتخشى المنظمات من تدهور الأوضاع الأمنية: إذ يفتقر سكان غزة إلى كل شيء.



"مزيج قاتل"

وحذر الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج إدارة الطوارئ الصحية في غزة، في بيان له، من أن قطاع غزة يقع في قبضة "المزيج القاتل من الجوع والمرض".



وأضاف "إن الأطفال الجائعين والضعفاء والمصابين بصدمات نفسية عميقة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولا يستطيع الأطفال المرضى، وخاصة أولئك الذين يعانون من الإسهال، امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد. إنه أمر خطير ومأساوي، ويحدث أمام أعيننا".



ومن مستشفى الشفاء يرى الممرض محمد صيام انتشار العدوى: "هناك حالات كثيرة من التهاب الكبد الوبائي أ، والأنفلونزا المعوية وخاصة عند الأطفال، والحمى. كما أن المستشفى يفتقر إلى الأدوية لتخفيف هذه الأمراض.



ويثير الاختلاط بين النازحين وعدم الحصول على المياه مخاوف من احتمال انتشار الأوبئة في نهاية المطاف. ووجد السكان الفارون من القتال أنفسهم في الجنوب، ولم يكونوا بعيدين أبدًا عن خط المواجهة، وتجمعوا هناك، دون تنظيم أو بنية تحتية.



ويؤكد مارك زيتون، مدير مركز أبحاث المياه في معهد جنيف للدراسات العليا أن غزة "كانت سجنًا من قبل، ولا تزال سجنًا، وإذا تمكن السكان من الهروب من عمليات القتل والذهاب إلى المخيمات، فيمكنهم الحصول على ظروف صحية أفضل. ولكن بما أنهم لا يستطيعون الهروب، فقد تعرضوا بالفعل للخطر".



لم يعد الجيب خاضعًا لأى حكم؛ انهارت الخدمات العامة، ودُمرت البنية التحتية إلى حد كبير. كما تعرضت شبكة الإمداد لأضرار بالغة. ووفقا للأمم المتحدة، فإن ٨٣٪ من آبار المياه الجوفية لم تعد صالحة للعمل.



ويحذر زيتون من أن "الاعتداءات على شبكة المياه، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، لها تأثير الدومينو الذي يستمر لفترة طويلة بعد أن يهدأ رزاز الرصاص. إذا لم نتمكن نحن، المجتمع الدولي، على الأقل من إبطاء الأعمال العدائية، فلن تتلطخ أيدينا بدماء الذين قتلوا أو تحت الأنقاض فحسب، بل أيضًا بدماء الأطفال الصغار المرضى".

