مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن تحي القداس الأول في كنيسة الأقمار الثّلاثة

أقامت مطرانية الروم الأرثوذكس في المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بالمطران خريستوفورس الوكيل البطريركي ، القداس الإلهي الأول في كنيسة الأقمار الثلاثة وسط المركز الأرثوذكسي - دبين، بحضور دكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ، إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وعدد من أبناء الرعية.

عبر المطران خريستوفورس في نهاية الخدمة عن سعادته وامتنانه لاقامة هذا الصرح العظيم والذي يتضمن المركز الأرثوذكسي الثقافي والكنيسة على اسم اقمارها القديسين باسيليوس الكبير وغريغورويوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم، لتخدم كافة ابناء الرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

توجه الوكيل البطريركي بخالص الشكر والتقدير لعيسى ناصيف عودة، مقدما له باسم الاكليروس والرعية رسما خاصا له وهو يحمل الكنيسة مع الحطة الاردنية والصليب المقدس وسام القبر المقدس لتبرعه السخي وبناء الكنيسة على نفقته الخاصة، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

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