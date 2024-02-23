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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. بدء فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين الفرعية في بورسعيد

بدء فرز أصوات الناخبين
بدء فرز أصوات الناخبين بانتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد
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بدأت أعمال فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي لانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، تحت إشراف الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات.

أعلن المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة، عن إغلاق أبواب اللجان وفتح صناديق الانتخاب، عقب إدلاء 1071 ناخب من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، بأصواتهم، من إجمالي 11500 ممن لهم حق التصويت.

 

يتنافس 19 مرشح من مهندسي بورسعيد، منهم 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، و7 مهندس ميكانيكا، وذلك على 7 مقاعد، منهم مقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكية، 3 مقاعد لشعبه هندسة مدني.

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