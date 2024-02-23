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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

طارق الجمال : تاريخ الإمارات في الاستثمار المصري ناجح بداية من "إعمار"

طارق الجمال
طارق الجمال
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قال المستثمر المهندس طارق الجمال  إن توقيع صفقة اليوم بين الحكومتين المصرية و الإماراتية تعد صفقة مهمة و تأثيرها إيجابي جدا علي الجانبين. 
و أضاف الجمال خلال تصريحات خاصة أن الصفقة تأثيرها إيجابي جدا علي الاقتصاد المصري، خاصة الساحل الشمالي و التي ستحول فيه الحياة إلي حياة مستمرة طوال العام و ليس فقط شهرين كما كان من قبل.
و أكد ان هذه الحالة امتداد لدخول شركة إعمار الإماراتية باستثمارات ضخمة في مناطق متعددة في الدولة عام 2006 منها مشروع مراسي و ميفيدا و اب تاون و غيرها في مصر، و هم من الأسباب الرئيسية التي رفعت من المنتج العقاري في مصر، وصفقة اليوم امتداد لشراكة قومية وتاريخية ممتدة و مستمرة أيضا ترسخ العلاقات القوية بين مصر والإمارات.

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