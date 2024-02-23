طارق الجمال : تاريخ الإمارات في الاستثمار المصري ناجح بداية من "إعمار"

قال المستثمر المهندس طارق الجمال إن توقيع صفقة اليوم بين الحكومتين المصرية و الإماراتية تعد صفقة مهمة و تأثيرها إيجابي جدا علي الجانبين.

و أضاف الجمال خلال تصريحات خاصة أن الصفقة تأثيرها إيجابي جدا علي الاقتصاد المصري، خاصة الساحل الشمالي و التي ستحول فيه الحياة إلي حياة مستمرة طوال العام و ليس فقط شهرين كما كان من قبل.

و أكد ان هذه الحالة امتداد لدخول شركة إعمار الإماراتية باستثمارات ضخمة في مناطق متعددة في الدولة عام 2006 منها مشروع مراسي و ميفيدا و اب تاون و غيرها في مصر، و هم من الأسباب الرئيسية التي رفعت من المنتج العقاري في مصر، وصفقة اليوم امتداد لشراكة قومية وتاريخية ممتدة و مستمرة أيضا ترسخ العلاقات القوية بين مصر والإمارات.