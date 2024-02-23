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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غدا.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلآ رمضان" بالعمرانية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدًا السبت، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالعمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، ويقام المعرض بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية على مساحة 2000 متر، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

 واكد راشد  أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة بعدد من الأحياء منها 
:"الطالبية - مركز ومدينة البدرشين - إمبابة - معرضان في مدينة 6 أكتوبر" وذلك بضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار ، ويتيح طوال فترة عمله كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش.

 

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض أهل ا رمضان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ترعة الزمر مدرسة الحسينية العمرانية