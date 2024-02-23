برلماني: معبر رفح أبوابه مفتوحة لدخول المساعدات للأشقاء في غزة

أكد النائب ياسر الهواري عضو مجلس النواب، أن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، فهو داعم قولًا وفعلًا للشعب الفلسطيني في قضيته وأزمته، سواء على المستوى الشعبي أو المستوى السياسي، وخاصة مع تبنى دعم الشعب الفلسطيني قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال النائب البرلماني، إن مصر سخرت معبر رفح من أجل الشعب الفلسطيني، وقدم كافة السبل والتسهيلات، لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري في طريقها لقطاع غزة واستقبال جرحى ومصابين ومسافرين، ويتم يوميا استقبال وفود اغاثية واممية ومسؤولين حكوميين من كل العالم بمدينة العريش واطلاعهم على الوضع على الطبيعة وحركة استقبال المساعدات، وما ينقل منها وما يتم عرقلته، مضيفًا أن معبر رفح أبوابه مفتوحه لدخول المساعدات للأشقاء في غزة.

كما أشاد بالتحركات العربية الداعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة موقف دولة الإمارات، حيث تمكنت من خلال معبر رفح المصري من استكمال عملية الفارس الشهم 3، والتي تضمنت افتتاح مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الإمارات الميداني في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، والتي تأتي في إطار الحاجة الملحة لدعم المصابين ومساعدتهم بمجموعة مُتكاملة من أحدث الأجهزة الطبية في مجال علاج وتقويم العظام، وتوفير وتصنيع أطراف صناعية ذات جودة عالية، وإعادة تأهيل المرضى، لكي يكونوا أشخاصًا منتجين، قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية.

وذكر أنه المركز سيعمل وفق عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بأخذ القياسات لتصنيع الطرف الصناعي بعدها مرحلة التصنيع وفي المرحلة الأخيرة العلاج الطبيعي وتأهيل المصابين، وتم في اليوم الأول أخذ المقاسات لعدد 36 حالة تمهيدًا لعملية تصنيع الأطراف الصناعية لهم، ومن المتوقع أن تصل الأعداد خلال أيام إلى أكثر من 100 حالة.