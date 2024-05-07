سفير الهند بالقاهرة يفتتح معرض طاغور ومحفوظ للكاريكاتير.. الأربعاء

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 09:47 ص

يفتتح سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، معرضًا للبورتريه الكاريكاتيري تحت عنوان "طاغور - محفوظ"، بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد طاغور، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 4:30 عصراً، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.



وقال الفنان فوزي مرسي منسّق المعرض؛ يقدم المعرض مجموعة رائعة من الرسوم الكاريكاتورية التى تجمع بين اثنين من عظماء العالم الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب، وهم الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ والشاعر والكاتب الهندي رابندراناث طاغور، ويضم أكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية رسمتها أنامل 50 فنانًا من 21 دولة من مختلف دول العالم من بينها مصر والهند.





وأضاف مرسي؛ تتضمن الاحتفالية إعلان اسماء الفائزين من الفنانين المصريين المشاركين في مسابقة "طاغور - محفوظ للكاريكاتير"، والتى أعلن عنها في شهر فبراير الماضي، وهي 3 جوائز مالية مقدمة من مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي.

ينظم المعرض مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومنصة إيجبيت كارتون، ويشارك به من مصر مجموعة من الفنانين المصريين البارزين وهم، أحمد علوي، حسني عباس، أدهم لطفي، فاروق موسى، خالد المرصفى، نورا مكرم، غادة مصطفى، هدير يحيى، باسم أدهم لطفي، هاني عبد الجواد، مروة إبراهيم، عمر صديق، شيماء شافعي، ياسمين جمال، وآخرين من دول مختلفة.





وقد حصل رابندراناث طاغور ونجيب محفوظ، وهما من أبرز الروائيين من الهند ومصر، على جائزة نوبل للآداب عامى 1913 و1988 على التوالي. وبينما كان رابندرانات طاغور أول شخص من خارج أوروبا يفوز بجائزة نوبل فى الأدب، كان نجيب محفوظ أول مصرى يفوز بهذه الجائزة.



