وزيرة التعاون الدولي بقطر: الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا يزال مغلقا

أعلنت لولوة الخاطر وزيرة التعاون الدولي بقطر، أن الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا يزال مغلقا.

واضافت لولوة الخاطر، خلال كلمتها بالحوار الاستراتيجى الاول بين قطر ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

اتفاقية جنيف الرابعة

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ويشار إليها باسم اتفاقية جنيف الرابعة هي إحدى المعاهدات الأربع لاتفاقيات جنيف. اعتمدت في أغسطس 1949 وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب. يوجد حاليا 196 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك المعاهدات الثلاث الأخرى.

في عام 1993 اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرا من الأمين العام ولجنة الخبراء التي خلصت إلى أن اتفاقيات جنيف قد مرت عبر القانون الدولي العرفي مما يجعلها ملزمة لغير الموقعين على الاتفاقيات للمنخرطين في الصراعات المسلحة.