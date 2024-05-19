الصحة الفلسطينية: نناشد المنظمات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفير المستلزمات الطبية وإدخالها إلى مستشفيات غزة

ناشدت الصحة الفلسطينية المنظمات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفير المستلزمات الطبية وإدخالها إلى مستشفيات غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي مع مصر، وكرم أبوسالم التجاري جنوبي قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 226 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على غزة، مرتكبًا آلاف المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن حرب التجويع التي استخدمها كسلاح لا يقل بشاعةً عن قنابله القاتلة، من خلال إغلاقه للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات السهداء نتيجة الجوع والجفاف الشديد.