مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالغربية

شهدت محافظة الغربية، مصرع شاب وإصابة 4 آخرين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، ونزيف داخلي، إثر تصادم سيارة ميكروباص بمركبة توك توك، على طريق "المحلة – طنطا" أمام مفارق قرية صفط تراب، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام.



تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة عدة أشخاص بإصابات بالغة ومتفرقة، أثر تصادم سيارة ميكروباص ومركبة توك توك، على طريق المحلة - طنطا بالقرب من قرية صفط تراب بدائرة مركز شرطة المحلة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وتبين مصرع شخص يدعى، محمد محمود رانو، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وإصابة عبد المنعم أحمد زكي 45 عاما، اشتباة كسر بالفخد الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، علي محمد علوان 19 عامًا، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ، والبطن واشتباه كسر بالعمود الفقري، وكسر بالساق اليسري، وكدمات وسحجات متفرقة، الشحات أحمد شنن يبلغ من العمر 23 عامًا مصاب بكسر مضاعف بالفخد الأيمن، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام بالمحلة، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر وأخطرت النيابة لنتجرى شئونها.