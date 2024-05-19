محافظ الشرقية يتفقد مشروعات تطوير منيا القمح ويؤكد على سرعة الإنجاز| صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، سير العمل في عدد من المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة منيا القمح، وذلك في إطار حرصه على متابعة مراحل التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال وضمان سرعة إنجازها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

جولة المحافظ:

تفقد محافظ الشرقية، أعمال تطوير وتوسيع منطقة كوبري أبو طبل، والتي تشمل إنشاء كوبري القليوبي وكوبري أبو الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء حوائط ساندة وتغطية 500 متر بترعة المدير، وتأتي هذه الأعمال بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، تهدف إلى تحسين حركة المرور في المنطقة، التي تُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

وحرص محافظ الشرقية، على متابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح، بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة إجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه، ويهدف إلى ربط مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها، بما يُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

وشدد محافظ الشرقية، على رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمتابعة الجهات المسند لها تنفيذ أعمال التطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية، لسرعة إنهاء الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشددًا أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية حديثة بالتوسع فى إنشاء كبارى علوية وأنفاق مشاه جديدة تساهم فى السيولة المرورية المطلوبة والتي تعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن محافظة الشرقية.

التأكيد على تحسين الخدمات للمواطنين:

أكد الدكتور محافظ الشرقية، خلال جولته على التزامه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على سرعة تنفيذ المشروعات الجارية وفقاً للمواصفات القياسية وبما يُلبي احتياجات المواطنين. كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووعد بمتابعة حلّ أي مشكلات تواجههم.

مقترح إنشاء دوار (U-turn) أمام القادمين من الطريق الدائري القديم

كشف محافظ الشرقية، عن دراسة مقترح إنشاء دوار (U-turn) أمام القادمين من الطريق الدائري القديم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق.